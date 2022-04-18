Минеральные Воды, Ставропольский край, 18 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выросло число пострадавших, обратившихся за помощью к врачам с признаками кишечной инфекции. За сутки их число составило 67 человек, в том числе 12 взрослых и 55 детей. Об этом 18 апреля сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, пришлось госпитализировать троих детей и одного пенсионера, остальные отпущены домой.

Грязная вода

«Госпитализированы трое детей, из которых только у одного наблюдается небольшая температура, и один человек пенсионного возраста — такое решение приняли врачи, чтобы более внимательно наблюдать за состоянием здоровья пациента. Остальные лечатся амбулаторно», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Напомним, о вспышке кишечной инфекции в селе Марьины Колодцы Минераловодского округа глава региона сообщил 17 апреля. Он рассказал о 37 обратившихся за помощью к медикам. По словам губернатора, создан оперативный штаб для отслеживания ситуации в населенном пункте, устанавливаются причины вспышки.