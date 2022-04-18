Красногорск, 18 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровел 231 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 18 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 944 123 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 966 804.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 18 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 13 человек.