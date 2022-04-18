Набережные Челны, Татарстан, 18 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Татарии 48-летнего мужчину подозревают в убийстве 26-летнего коллеги по работе. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

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По версии следствия, вечером 10 апреля подозреваемый позвонил коллеге и встретился с ним в промышленной зоне города Набережные Челны. Он попросил в долг денег, так как знал, что знакомый продал старый автомобиль и планировал покупку новой машины. Услышав отказ, мужчины направились пешком домой. Затем между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник несколько раз ударил ножом коллегу. От полученных ранений мужчина умер на месте. Спрятав тело, подозреваемый забрал у убитого телефон, а затем отрезал его палец, чтобы воспользоваться мобильным устройством. От имени потерпевшего на следующий день он написал в рабочую группу, что не выйдет, и обналичил через телефон 37 тыс. рублей. Тело мужчины 12 апреля обнаружили рабочие горзеленхоза. Задержали подозреваемого 16 апреля. Свою причастность к преступлению он признал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

ИА REGNUM напоминает, утром 14 апреля в реке Бугульминке обнаружили тело женщины с признаками утопления, а также переломами ребер.

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