Минск, 18 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 врачей-ортопедов, сообщает 18 апреля агентство Sputnik.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Отмечается, что дело задержанных по подозрению в совершении ряда преступлений обсудили у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным агентства, за преступления по статьям «Получение взятки», «Дача взятки» и «Уклонение от уплаты налогов» Комитет госбезопасности Белоруссии задержал, заключил под стражу, а также применил другие меры пресечения в отношении более 30 должностных лиц, всего более 60 фигурантов.

По информации правоохранителей, задержанные получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия в поставке медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам,