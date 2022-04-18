Екатеринбург, 18 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 17 апреля, госпитализировали 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель составлял 12 случаев. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарах находятся 143 «тяжелых» ковид-пациента. Состояние 773 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключен 41 гражданин.

С начала пандемии в Свердловской области выявили 436 686 заражений коронавирусом, из них 270 случаев – 17 апреля. Выздоровели уже 420 570 пациентов. Жертвами заболевания стали 10 679 человек.