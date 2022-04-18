Бухарест, 18 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило положение о запрете захода кораблей Российской Федерации в румынские порты. Об этом 18 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, указанный запрет распространяется на все морские и речные гавани Румынии, включая акваторию Черного моря и Дуная. Соответствующий запрет распространяется на суда, сменившие российскую регистрацию или флаг после 24 февраля нынешнего года.

«Единственными исключениями из новых запретных правил являются корабли, нуждающиеся в помощи и ищущие убежища [на территории Румынии], а также суда, перевозящие товары в страны ЕС», — говорится в заявлении румынского правительства.