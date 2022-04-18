Москва, 18 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В России возросло количество компаний с жёстким типом корпоративной культуры — с 4% до пандемии коронавируса (в 2021 году) до 13% после окончания пандемии. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob. ru.

Phil Whitehouse Работа в офисе

Мягкий тип корпоративной культуры с ценностями взаимопомощи, доверия, честности по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам присутствует в 65% компаний. В 2021 году таких организаций было на 6% больше.

Работать в компании с жестким типом корпоративной культуры хотели бы лишь 4% опрошенных, в организациях с мягким типом корпоративной культуры — 81%. Затруднились ответить 15%.

Опрос проведён 5–13 апреля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 178 населенных пунктах России.

ИА REGNUM сообщало, больше всего в коллегах по работе в офисе жителей России раздражают сплетни (10%), курение (9%), лень и халатность в работе (по 5%).

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