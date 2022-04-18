Екатеринбург, 18 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Традиционный Пасхальный крестный ход пройдет в Екатеринбурге 24 апреля. Мероприятие не проводилось последние два года из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в одной из социальных сетей.

Алексей Колчин ИА REGNUM На крестном ходе

Свердловчане совершат общегородское пасхальное шествие от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. Митрополит отметил, что в предыдущие годы шествие собирало десятки тысяч участников. «Общегородской Крестный ход – это возможность для каждого верующего ощутить Пасхальную радость и поделиться ею», — подчеркнул Евгений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Пасху отмечали в условиях коронавирусных ограничений.