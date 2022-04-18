Усть-Коксинский район, Алтай, 18 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Усть-Коксинском районе Республики Алтай к ответственности за невыплату зарплаты работникам привлекли руководителя сельскохозяйственного предприятия. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Peggy Marco Зарплата

Ранее сотрудники ведомства выяснили, что предприятие задолжало перед 126 сотрудниками зарплату за январь 2022 года. Общая сумма задолженности превысила 1,9 млн рублей.

Установлено также, что предприниматель уже ранее привлекался за подобное нарушение. В связи с этим было возбуждено административное производство по части 7 статься 5.27 КоАП РФ.

«14.04.2022 постановлением мирового судьи судебного участка Усть-Коксинского района Республики Алтай руководителю сельскохозяйственного предприятия назначен административный штраф в размере 20 тыс. рублей», — добавили в прокуратуре.

К настоящему времени задолженность по зарплате погашена.