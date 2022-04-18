Первоуральск, Свердловская область, , 12:49 — REGNUM В Свердловской области сотрудники МЧС выдвинулись навстречу туристам, которые задержались на маршруте. Об этом сообщает пресс-служба областного главка ведомства.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Спасатели помогут им обеспечить безопасность передвижения и быстро добраться до ближайшего населённого пункта. Всего на маршруте остаются пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, группа из восьми человек, в которой есть и дети, сплавлялась по рекам и не вышла вовремя к точке окончания маршрута. Были объявлены происки. Впрочем, спустя некоторое время три человека всё же добрались до конечной точки. Остальные пятеро пока в пути. Их здоровью ничего не угрожает.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале уточнили информацию о пропавшей туристической группе