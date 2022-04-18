Красногорск, 18 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 18 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 214 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 182 случая больше аналогичного показателя 17 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 396 человек, а днём ранее — у 455 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 9 434 новых случая заражения коронавирусом.