Новосибирск, 18 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области из-за обострения обстановки, связанной с ростом числа ландшафтных пожаров, усилен надзор за обеспечением пожарной безопасности в населенных пунктах и садоводческих обществах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Травяной пожар

По данным ведомства, за прошедшие выходные дни на территории области зафиксировано более 2,5 тысяч термических точек, 98% из них подтвердились, как пожар.

В районы с наибольшим количеством термических точек направлены рабочие группы МЧС России — для стабилизации пожарной обстановки.