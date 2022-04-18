Сеул, 18 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин повторил свой призыв установить причины затопления парома «Севоль». Об этом 16 апреля сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

«Есть еще происшествия, причины которых до сих пор не выявлены», — написал Мун Чжэ Ин в социальных сетях по случаю восьмой годовщины инцидента, в результате которого погибли 304 человека.

Южнокорейский лидер добавил, что раскрытие правды о пароме «Севоль» необходимо для создания основ безопасности страны.

Напомним, что паром затонул у юго-западного побережья Корейского полуострова 16 апреля 2014 года.

Отметим, что в стране возникли разногласия по поводу того, как тогдашняя администрация Пак Кын Хе справилась с инцидентом, в частности со спасательными и поисковыми операциями. В ходе ранних проверок удалось обнаружить доказательства халатности со стороны береговой охраны, капитана корабля и его экипажа.

Избранный президент страны Юн Сок Ёль также выразил соболезнования семьям погибших.