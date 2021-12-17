Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В ходе проверок творога в Санкт-Петербурге выявили нарушения в 73% изученных специалистами образцов. Такую статистику 18 апреля привели в пресс-службе петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль».

Творог

Перед праздником православной Пасхи, частью традиции которого является блюдо из творога, в Петербурге проверили качество этого продукта в торговых сетях. По результатом проверок ООП «Общественный контроль» только три образца из 11 соответствовали необходимым требованиям ГОСТ 31 453-2013.

Определить некачественный творог на глаз потребителю сложно. Это можно сделать по вкусу и запаху. Творог должен быть мягким, мажущимся или рассыпчатым с различаемыми частицами белка. По вкусовым качествам он должен быть кисломолочным, без посторонних привкусов и запахов. По этому параметру проверку не прошли два продукта: творог 9% жирности ТМ «Дельта» (ООО «Дельта», г. Санкт-Петербург) и творог 5% жирности от ООО «Производственная компания «Обнинские молочные продукты».

«Нечистые вкус и запах могут появиться в продукте по разным причинам. Чаще всего в творог они переходят из сырья – молока, которое изначально имело пороки, например, из-за нарушений требований к содержанию и доению коров, несвоевременной уборки стойла, плохой обработки доильного оборудования», — отметила профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяна Пилипенко.

Некоторые производители прибегли к заменителям молочного жира. Такой ингредиент выявили в образцах ТМ «Бутербродов» и ТМ «АМК». Их выпускает ООО «Внуковский масло-жировой комбинат».

При этом полностью соответствует ГОСТу творог «Пискаревский» 5% (ООО «Пискаревский молзавод», г. Санкт-Петербург), творог «Снежок» 9% (АО «Лактис», г. Великий Новгород) и творог «Зеленая линия» 5% (АО «Племенной завод «Красноозерное», Ленинградская обл.).