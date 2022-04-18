Донецк, , 12:43 — REGNUM Украинские боевики обстреляли из РСЗО «Град» Петровский район Донецка. Об этом 18 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 12:00 мск, по району Донецка было выпущено 20 ракет «Градов».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.