Донецк, 18 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрелы Горловки и Верхнеторецкого. Об этом 18 сообщили апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В 9:30 и в 10:10 с украинских позиций в Майорске был обстрелян из миномёта посёлок шахты Изотова в городе Горловка. Выпущено сначала 15, а затем пять мин.

В 9:50 из населённого пункта Розовка открыт огонь по Верхнеторецкому. Из установки «Град» выпущено 20 ракет.