Москва, 18 апреля 2022, 12:41 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлены 123 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 18 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 129 человек.
Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 665 человек выздоровели после COVID-19.
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