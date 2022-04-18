Кострома, 18 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Костроме утвердили программу празднования Дня Победы. Об этом сообщает администрация Костромской области. Все мероприятия пройдут в очном формате.

Наталья Диева ИА REGNUM Костромичи у Вечного огня

9 мая с 8 утра до 20 часов вечера общественные организации, объединения, военные и представители органов власти будут возлагать цветы к Вечному огню. В 10 утра рядом с Монументом Славы на площади Мира пройдёт выставка военной техники и парад.

Через 1,5 часа участники акции «Бессмертный полк» с портретами и фотографиями отправятся до Сусаниской площади. Там же начнётся концертная программа. День завершится традиционным фейерверком.

На следующий день, 10 мая с 12 до 17 часов в центре города пройдёт акция «Вальс Победы». В ходе неё танцоры, одетые в стиле 1940-х годов будут танцевать под музыкальный аккомпанемент со всеми желающими.

Напомним, в 2020 и 2021 году из-за пандемии официальные мероприятия на 9 мая были отменены. Вместо традиционного шествия с портретами ветеранов Великой Отечественной войны костромичи размещали фотографии родственников в окнах домов, на балконах и машинах. Традиционно главное событие праздника собирает большое количество костромичей. Так, в 2019 году в шествии прошли 20 тысяч человек.