Горловка, ДНР, , 12:38 — REGNUM Вооруженные украинские формирования произвели артиллерийский обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:20 (совпадает с мск) и в ходе не по городу было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство внутренних дел ДНР 18 апреля опубликовало видеозапись удара по группировке украинских военных в Мариуполе.