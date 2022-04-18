Горловка, ДНР, 18 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования произвели артиллерийский обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство внутренних дел ДНР 18 апреля опубликовало видеозапись удара по группировке украинских военных в Мариуполе.