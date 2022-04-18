Кишинёв, , 12:38 — REGNUM Предварительные расчёты показывают компания «Молдовагаз» за месяц из-за разницы стоимости поставок газа из России и тарифов для населения недосчитается примерно 500 млн леев (более $27 млн). Об этом 18 апреля сообщил в своём телеграм-канале — глава компании Вадим Чебан.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сумма тарифных отклонений, накопленных АО «Молдовагаз» в апреле из-за разницы в стоимости закупок у ПАО «Газпром» и цене природного газа, поставляемого конечным потребителям, составит более полумиллиарда леев», — написал Чебан.

Ранее Чебан сообщил, что из-за роста цен на европейском энергетическом рынке цена на газ для Молдавии в апреле вырастет с $547 до $1160. При этом власти решили не поднимать тариф для населения в текущем месяце.

Напомним, антироссийская политика нового правительства Молдавии привела пересмотру механизма ценообразования при продлении осенью 2021 года контракта на поставку газа из России. В результате цена к марту 2022 года выросла втрое по сравнению с прежними условиям.