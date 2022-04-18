Кабул, , 12:37 — REGNUM Ряд заявителей на получение пакистанской визы заявляют, что у них нет законного способа подать заявление на получение этого документа, а цена на визы на чёрном рынке чрезвычайно высока.

Пакистан

Один из заявителей сообщил «8 Собх» 18 апреля, что посольство Пакистана не принимает онлайн-заявления. По его словам, это неспособность пакистанского посольства обработать законные заявления на получение визы привела к росту её цены на чёрном рынке, которая на сегодня достигла 800 долларов.

Заявители обращаются к посольству Пакистана с призывом облегчить процесс выдачи виз афганским гражданам.

Сообщения о чёрном рынке посредников поступали неоднократно, но посольство Пакистана всегда это отрицало.