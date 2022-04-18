Екатеринбург, 18 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Российским биатлонисткам Светлане Мироновой, Ирине Казакевич и Анастасии Шевченко подарили квартиры в Екатеринбурге. Об этом 18 апреля сообщил чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Антон Шипулин в соцсети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ключи от квартиры

«Вручили нашей биатлонистке Насте Шевченко ключи от квартиры в Екатеринбурге. Ключи от квартир получили также биатлонистки Ирина Казакевич и Света Миронова», — написал Шипулин.

Напомним, Миронова и Казакевич завоевали серебро в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Шевченко стала бронзовым призёром в спринте на чемпионате Европы.