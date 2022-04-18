Москва, 18 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией, поступивших в российские больницы в течение суток, составило 1058 человек. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, опубликованные 18 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди в масках

За сутки медики выявили 9434 случая инфицирования COVID-19, днём ранее таких случаев было 10 263.

Госпитализировали днём ранее 1454 человек.

Скончались за минувшие сутки 213 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели — 14 324 человека.

В большинстве российских регионов, как следует из опубликованной штабом карты, за семь суток выявляют более 150 случаев COVID-19 на 100 тыс. человек. Ни один из регионов пока не достиг критериев полной свободы от инфекции.

Читайте также: Онищенко назвал провальной агитацию за прививки от COVID-19 в России