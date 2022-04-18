В России за сутки 1058 человек попали в больницы с COVID-19
Москва, 18 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией, поступивших в российские больницы в течение суток, составило 1058 человек. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, опубликованные 18 апреля.
За сутки медики выявили 9434 случая инфицирования COVID-19, днём ранее таких случаев было 10 263.
Госпитализировали днём ранее 1454 человек.
Скончались за минувшие сутки 213 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели — 14 324 человека.
В большинстве российских регионов, как следует из опубликованной штабом карты, за семь суток выявляют более 150 случаев COVID-19 на 100 тыс. человек. Ни один из регионов пока не достиг критериев полной свободы от инфекции.
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