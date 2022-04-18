Красногорск, 18 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Посевные площади в Подмосковье в 2022 году планируется увеличить на 5-7%. Об этом 18 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я надеюсь, что мы не только на 5-7% увеличим посевные площади, но и увеличим урожай», — сказал Воробьев.

По его словам, увеличить урожайность планируется за счет современных технологий и новых сортов семян.