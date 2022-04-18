Тверь, 18 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Твери следователи начали проверку после появления сообщения о попытке неизвестного мужчины напасть на десятилетнюю девочку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области 18 апреля.

Publicdomainpictures.net Конфеты

Ранее в соцсетях и в СМИ появилось сообщение о том, что днём 16 апреля неизвестный мужчина, передвигавшийся на автомобиле, подъехал к десятилетней девочке и, предложив конфету, попытался заманить её в салон автомобиля. Девочка испугалась и успела убежать.

«Следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске суд вынес приговор в отношении 41-летнего мужчины, признанного виновным в изнасиловании маленькой падчерицы. На Урале ранее суд вынес приговор в отношении местных жителей, устроивших самосуд над мужчиной, которого дети «в шутку» обвинили в педофилии.