Мальмё, Швеция, , 12:42 — REGNUM Ранним утром 18 апреля шведский телеканал SVT смог подтвердить, что в ходе уличных беспорядков на улицах южной столицы Швеции Мальмё пострадали не только полицейские, но и журналисты. Целенаправленное нападение было совершено на двух репортеров датского телеканала TV2.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Мальмё фотографа датского телевидения ударили ногой в грудь после того, как его повалили на землю. Его коллега-журналист также пострадал, когда в его плечо прилетел камень.

«Нападение было направлена ​​прямо против нас и нашего права рассказывать о том, что происходит», — рассказал Сёрен Юлер, работающий на датском телеканале TV2.

Напомним, что массовые беспорядки и столкновения с полицией прокатились по Норрчёпингу, Линчёпингу, Стокгольму и Мальмё в результате акций правого датского экстремиста Расмуса Палудана, который сжег Коран.