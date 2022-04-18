Донецк, , 12:34 — REGNUM Министерство внутренних дел ДНР 18 апреля опубликовало видеозапись удара по группировке украинских военных в Мариуполе.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

На записи показан разгром колонны, в которой находились около 400 украинских военных и 65 единиц техники. Они планировали переправиться на Левый берег для воссоединения с нацбатом «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате артиллерийского удара, который нанесли Вооружённые силы РФ, погибли и получили ранения порядка 150 украинских военных. На опубликованном видео показаны моменты ударов по скоплениям боевиков.