Деревня Алабино, Московская область, 18 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) Вооруженных сил России провели 18 апреля в подмосковном Алабино тренировку авиационной части военного парада Победы, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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«В составе парадного строя авиации были задействованы 15 вертолетов и 62 самолета. Всего 77 воздушных судов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Открыл воздушную часть парада самый большой транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении ударных вертолетов Ми-24. За ними проследовали группы вертолетов ВКС Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24.

Также в небе над Алабино пролетели самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78 дальней и военно-транспортной авиации, истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М. Завершили воздушную часть парада девять самолетов пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи».