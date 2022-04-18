Эребру, Швеция, , 12:48 — REGNUM Несколько молодых людей собрались рано утром 17 апреля, чтобы убрать мусор после протестов в одном из главных парков Эребру (лен Эребру, Швеции). Они также решили раздать цветы домовладельцам, пострадавшим во время беспорядков, передает телеканал SVT.

Сила Швеции Дарья Драй © ИА REGNUM

«Так мы хотели показать им свою любовь», —прокомментировал журналистам председатель молодежной организации For The People Хани Билал.

Участники беспорядков, развернувшихся на улицах Эребру, нанесли серьезный ущерб и оставили после себя много мусора в Свеапаркене после того, как правый датский экстремист Расмус Палудан публично сжег Коран.

Примечательным фактом является то, что убирать последствия насилия и вычищать парк пришли и молодые мусульмане.

«Тут много молодежи живет, хороших людей, которые хотели бы делать больше добра, чем зла», — рассказал один из пришедших молодых людей Муса Гулед.

Читайте развитие сюжета: В ходе беспорядков в Швеции совершено нападение на датских журналистов