Эребру, Швеция, 18 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Несколько молодых людей собрались рано утром 17 апреля, чтобы убрать мусор после протестов в одном из главных парков Эребру (лен Эребру, Швеции). Они также решили раздать цветы домовладельцам, пострадавшим во время беспорядков, передает телеканал SVT.

Дарья Драй ИА REGNUM Сила Швеции

«Так мы хотели показать им свою любовь», —прокомментировал журналистам председатель молодежной организации For The People Хани Билал.

Участники беспорядков, развернувшихся на улицах Эребру, нанесли серьезный ущерб и оставили после себя много мусора в Свеапаркене после того, как правый датский экстремист Расмус Палудан публично сжег Коран.

Примечательным фактом является то, что убирать последствия насилия и вычищать парк пришли и молодые мусульмане.

«Тут много молодежи живет, хороших людей, которые хотели бы делать больше добра, чем зла», — рассказал один из пришедших молодых людей Муса Гулед.