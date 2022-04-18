Новосибирск, 18 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Новосибирске суд вынес приговор бывшему председателю комитета рекламы и информации мэрии города. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

В ведомстве уточнили, что он признан виновным в совершении 11 умышленных коррупционных преступлений, в том числе получении взяток за выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций, а также легализацию денежных средств, полученных преступным путём.

«Установлено, что он организовал схему получения взяток от представителей организаций и индивидуальных предпринимателей Новосибирска через подконтрольное ему юридическое лицо при посредничестве привлечённого им сотрудника указанной организации — бывшего сотрудника комитета рекламы», — рассказали в СКР.

Вину он признал в полном объёме. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет 9 месяцев, со штрафом в размере 3 млн рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.