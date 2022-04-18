Томск, 18 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 168 пациентов. Всего коронавирус в регионе победили 125 927 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 128 750. За сутки выявлено 108 новых носителей, в шести случаях заразившиеся были госпитализированы в ковидные стационары.

Жертвами COVID-19, по состоянию на 18 апреля, стали 810 жителей Томской области.