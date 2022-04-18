Мальмё, Швеция, , 12:34 — REGNUM Даже если массовые беспорядки и драки с полицией, наблюдавшиеся в крупных городах Швеции, засняты на пленку, выявить и осудить виновных крайне сложно. Об этом 18 апреля в эфире телеканала SVT заявил профессор криминалистики Ежи Сарнецкий.

Беспорядки

«Поскольку многие носят маски, будет определенно сложнее, но все же их можно распознать. Дело в том, что многие лидеры прошлых протестов зачастую уже были известны полиции», — объяснил Сарнецкий.

В пасхальные выходные в Швеции подверглись нападению спасатели и полицейские, некоторые автомобили были подожжены, а некоторые люди получили травмы в результате «неспровоцированной агрессии». Все это происходило в ответ на действия лидера датской правой экстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, который публично сжег Коран.

Как отмечает Сарнецкий, насилие было настолько запредельным, что полицейские в первую очередь думали о своей личной безопасности.

«В такой хаотичной ситуации полиция должна защитить себя от травм или даже гибели. Сбор и защита доказательств — это не первое, что приходит им на ум», — сказал профессор.

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