Красногорск, , 12:29 — REGNUM В Подмосковье удалось существенно увеличить площадь посевных земель. Об этом 18 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

«За последние годы мы в два раза увеличили посевные площади. Но у нас в запасе ещё кое-что есть», — сказал Воробьев.

По его словам, в регионе проводится работа по импортозамещению в части сельского хозяйства и развитию собственных производственных мощностей пищевой промышленности.

«То есть перерабатывающая промышленность должна следовать за сельским хозяйством», — отметил Воробьев.

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