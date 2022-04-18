Москва, 5 июля, 2007, 10:32 — ИА Регнум. Российский город Сочи победил южнокорейский Пхенчхан во II туре голосования на 119-й сессии Международного олимпийского комитета ( МОК ) в Гватемале с разницей в 4 голоса: 51:47.

По словам главы Росспорта Вячеслава Фетисова , за российский город проголосовали 51 член МОК, Пхенчхан поддержали 47 участников голосования.