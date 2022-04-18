Москва, 5 июля, 2007, 10:32 — ИА Регнум. Российский город Сочи победил южнокорейский Пхенчхан во II туре голосования на 119-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале с разницей в 4 голоса: 51:47.
По словам главы Росспорта Вячеслава Фетисова, за российский город проголосовали 51 член МОК, Пхенчхан поддержали 47 участников голосования.
Благодаря личному участию президента России Владимира Путина, покорившего членов МОК речью на английском, французском и испанском языках, Сочи получил зимние Олимпийские Игры-2014, считает Reuters. Победа Сочи - это победа новой России, считает вице-премьер Александр Жуков: "Это международное признание новой России. Тот факт, что наша страна смогла выиграть олимпийскую гонку, говорит о том, что нет таких целей, которых мы не можем достичь".