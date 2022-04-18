Москва, 18 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день серьезных перебоев с поставками кормов для домашних животных в России не наблюдается, доля такой импортной продукции на российском рынке составляет только 7%. Об этом 18 апреля говорится в сообщении Россельхознадзора.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кошка

«Доля импорта в общей структуре всех обращающихся на рынке кормов для домашних животных в I квартале 2022 года составила всего 7%. При этом серьезных перебоев с зарубежными поставками Россельхознадзор не фиксирует», — указывается в нем.

Также отмечается, что в первом квартале 2022 года на российский рынок было ввезено 29,8 тыс. тонн кормовой продукции для непродуктивных животных, а за 2021 год в Россию ввезли 163 тыс. тонн импортных кормов, что составило не более 10%.

Кроме того, уточняется, что точечные ограничения Россельхознадзора не оказали влияния на общий объем поставок кормов для домашних животных и добавится, что такая продукция из Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии, Сербии и стран ЕАЭС ввозятся без ограничений.

При этом указывается, что 34 компании из Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, Бельгии и Дании до конца 2022 года работают во временном переходном режиме и возможно приобретение кормов у них. Также в I квартале ряд стран увеличил экспорт кормов для домашних животных в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России готовят юридические действия в отношении отдельных юрисдикций и компаний для защиты отечественных активов.