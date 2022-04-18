Чханвон, Южная Корея, , 12:30 — REGNUM 17 апреля в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Землетрясение Zeml.info

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 23:33 по местному времени в 2 км к востоку от муниципального округа Масанхвевон города Чханвон провинции Кёнсан-Намдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Известно, что данное землетрясение стало 22-м по силе на Корейском полуострове в текущем году.