Пономарёвский район, , 12:29 — REGNUM В Оренбургской области сегодня, 18 апреля, депутаты сорвали внеочередное заседание депутатского корпуса Пономарёвского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования.

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Депутаты смогли рассмотреть только два вопроса повестки – о досрочном сложении полномочий главы района Алексея Федосеева и о назначении временно исполняющего полномочия главы района. Когда началось обсуждение вопроса о конкурсе на вакантную должность, то возникли разногласия. Часть депутатов требовала тайного голосования, когда комиссия представит на рассмотрение райсовету кандидатуры финалистов.

В результате пять депутатов (представители КПРФ и самовыдвиженцы) покинули зал заседаний. Из присутствующих остались только 11 человек. Кворум не состоялся. Заседание оказалось сорванным.

Нерассмотренными остались вопросы об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования, о формировании состава конкурсной комиссии, а также о денежном содержании главы Пономаревского района.

Напомним, Алексей Федосеев досрочно сложил полномочия главы Пономарёвского района с формулировкой «по собственному желанию».

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