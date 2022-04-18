Казань, , 12:28 — REGNUM В Татарии за последние сутки выявили 245 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 247 тестов на COVID-19. По данным общероссийского оперативного штаба на 18 апреля, в республиканские больницы за минувший день доставили 34 ковид-пациента.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Татарии зарегистрировано 141 862 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 732 пациента, скончались 1946 человек. Больничный за сутки закрыли 249 пациентов, умерли четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор периодические запускает горячие линии по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

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