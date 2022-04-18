18 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сражаться» с Россией хоть десять лет. Эти его слова вызвали широкий резонанс. Что думают интернет-пользователи?

Александр Комаров, , 13:11 — REGNUM Обещание президента Украины Владимира Зеленского «сражаться» с Россией хоть десять лет вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Многие интернет-пользователи скептически отнеслись к такой перспективе.

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, свои слова «Зе» произнёс в интервью телеканалу CNN. Он заявил, что киевский режим готов «сражаться» с Россией и десять лет, если на то будет необходимость. Чем вызвал оживление среди посетителей соцсетей и мессенджеров.

«Это он Европе сейчас угрожает?» — интересуется некая Кэт. А Ольга отмечает, что Зеленский вообще ничего не может. «Это позорный шут», — говорит гражданка.

Некий Л. полагает, что президент Украины что-то перенюхал, потому и сказал то, что вышло в эфире американского телеканала. «Походу, в дарёном петухе что-то было спрятано. что он перенюхал и такую пургу стал нести», — считает гражданин.

Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько Цитата из к/ф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина

Некий Альберт считает, что за десять лет от Украины останется земля как на Луне. «Вся выжженная и в воронках. И даже тараканов не останется», — думает Альберт.

Валентина А. со своей стороны констатирует, что Зеленский готов кидать людей, как поленья, в топку. Кстати, вопрос о том, где киевский режим будет брать солдат, озадачил многих интернет-пользователей. «Прямо из роддомов в армию забривать?» — спрашивает некая Алиша.

Другие пользователи интернета уверены — за этим заявлением Зеленского торчат уши Госдепа США. А некая Евгения Б. напоминает, что западные политки активно поддержали Зеленского. «Вот он и раздул хвост, и говорит по-другому, смелый, яростный и т.д.», — отмечает форумчанка.

Некий «И В: » считает, что США и другой коллективный Запад могут противостоять России и десять лет. «Афган вспомните. Бесконтрольное вливание оружия и наркотиков. Толпы наёмников», — напоминает гражданин. И призывает: «Бить надо жёстче».

А Александр Л. добавляет, что для Запада происходящее на Украине является хорошим бизнесом, а также помогает отвлекать население от реальных проблем.

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Некий Abram констатирует, что Запад активно вооружает киевский режим. «Подпитка военная идёт постоянно, и бабло дают, людей ещё много», — отмечает гражданин. И добавляет, что России надо бы действовать решительнее и не допускать поставок вооружения и боеприпасов. Также он предлагает увеличить российскую группировку на Украине и в Донбассе.

«Этому актёришке просто плевать на свою страну и народ. Его политика и заявления абсолютно деструктивны для страны и привели к катастрофе», — сказал Пётр М. о Зеленском. А Георгий Б. пишет: «Главное, никакой пощады ВСУ и никакого мира этому «государству«».

И подытоживая сказанное выше. Несомненно, что киевский режим не самостоятелен в своих решениях. Будет поддержка со стороны коллективного Запада, дальнейшая накачка Украины оружием — будут продолжаться и боевые действия. И чем больше эта поддержка, тем наглее будет себя вести киевский режим. Вопрос лишь в том, как надолго хватит ресурсов стран Запада и политической воли их руководителей.