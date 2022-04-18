Александр Комаров, 18 апреля 2022, 13:11 — REGNUM Обещание президента Украины Владимира Зеленского «сражаться» с Россией хоть десять лет вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Многие интернет-пользователи скептически отнеслись к такой перспективе.

Шут гороховый
Шут гороховый
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, свои слова «Зе» произнёс в интервью телеканалу CNN. Он заявил, что киевский режим готов «сражаться» с Россией и десять лет, если на то будет необходимость. Чем вызвал оживление среди посетителей соцсетей и мессенджеров.

«Это он Европе сейчас угрожает?» — интересуется некая Кэт. А Ольга отмечает, что Зеленский вообще ничего не может. «Это позорный шут», — говорит гражданка.

Некий Л. полагает, что президент Украины что-то перенюхал, потому и сказал то, что вышло в эфире американского телеканала. «Походу, в дарёном петухе что-то было спрятано. что он перенюхал и такую пургу стал нести», — считает гражданин.

Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько
Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько
Цитата из к/ф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина

Некий Альберт считает, что за десять лет от Украины останется земля как на Луне. «Вся выжженная и в воронках. И даже тараканов не останется», — думает Альберт.

Валентина А. со своей стороны констатирует, что Зеленский готов кидать людей, как поленья, в топку. Кстати, вопрос о том, где киевский режим будет брать солдат, озадачил многих интернет-пользователей. «Прямо из роддомов в армию забривать?» — спрашивает некая Алиша.

Другие пользователи интернета уверены — за этим заявлением Зеленского торчат уши Госдепа США. А некая Евгения Б. напоминает, что западные политки активно поддержали Зеленского. «Вот он и раздул хвост, и говорит по-другому, смелый, яростный и т.д.», — отмечает форумчанка.

Некий «И В: » считает, что США и другой коллективный Запад могут противостоять России и десять лет. «Афган вспомните. Бесконтрольное вливание оружия и наркотиков. Толпы наёмников», — напоминает гражданин. И призывает: «Бить надо жёстче».

А Александр Л. добавляет, что для Запада происходящее на Украине является хорошим бизнесом, а также помогает отвлекать население от реальных проблем.

Лидеры стран ЕС перед саммитом НАТО. 2022
Лидеры стран ЕС перед саммитом НАТО. 2022
nato.int

Некий Abram констатирует, что Запад активно вооружает киевский режим. «Подпитка военная идёт постоянно, и бабло дают, людей ещё много», — отмечает гражданин. И добавляет, что России надо бы действовать решительнее и не допускать поставок вооружения и боеприпасов. Также он предлагает увеличить российскую группировку на Украине и в Донбассе.

«Этому актёришке просто плевать на свою страну и народ. Его политика и заявления абсолютно деструктивны для страны и привели к катастрофе», — сказал Пётр М. о Зеленском. А Георгий Б. пишет: «Главное, никакой пощады ВСУ и никакого мира этому «государству«».

И подытоживая сказанное выше. Несомненно, что киевский режим не самостоятелен в своих решениях. Будет поддержка со стороны коллективного Запада, дальнейшая накачка Украины оружием — будут продолжаться и боевые действия. И чем больше эта поддержка, тем наглее будет себя вести киевский режим. Вопрос лишь в том, как надолго хватит ресурсов стран Запада и политической воли их руководителей.