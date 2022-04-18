Мальмё, Швеция, , 12:31 — REGNUM В ночь на 18 апреля в Мальмё (юг Швеции) вспыхнули массовые беспорядки, вызванные сожжением Корана правым датским экстремистов Расмусом Палуданом. Произошло несколько возгораний, а в полицейских летели камни. Об этом сообщил телеканал SVT.

Центральный вокзал Мальмё Adbar

Три человека были задержаны в рамках подготовки к разгону толпы.

В 00:30 по местному времени в жилом массиве была подожжена школа, а также несколько автомобилей.

Чтобы разогнать толпу, собравшуюся на главной площади Мальмё, полиция применила слезоточивый газ.

Отмечается, что даже в 02:50 по местному времени на улицах города было еще неспокойно, поскольку в полицию поступали сообщения о небольших возгораниях.