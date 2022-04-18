Кабул, , 12:26 — REGNUM Посол Исламской Республики Иран в Кабуле Бахадор Аминиан встретился 17 апреля с главой Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматиаром. Об этом сообщает агентство Fars News.

Афганские беженцы

По данным издания, в ходе встречи обсуждалось положение афганских беженцев в Иране.

Хотя Хекматиар иногда называл политику Ирана вмешательством в дела Афганистана, сообщается, что он некоторое время жил в Иране и имел там офисы.

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Встреча Бахадора Аминмана с Хекматиаром совпала с массовыми протестами афганских граждан против политики Ирана в отношении афганских иммигрантов.

Посол Ирана ранее встречался по вопросу беженцев с Амир Ханом Моттаки, министром иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем.

На всех этих встречах Аминиан отрицал обвинения в жестоком обращении с афганскими иммигрантами в Иране.