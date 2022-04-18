Ярославль, 18 апреля 2022, 12:26 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области представил региональному парламенту итоги работы за 2021 год. Отчёт прошёл на заседании комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Ярославской областной думы.
Всего за 2021 год Михаилу Крупину поступило 499 обращений. По большей части обращались к омбудсмену по вопросам образования (25 процентов от всех обращений), семейных правоотношений (15 процентов досудебных разбирательств и 15 процентов в части исполнений решения суда) и нарушений жилищных прав детей (12 процентов).
Рассказал омбудсмен и про возникающие проблемы.
Несмотря на это, в регионе возросло количество многодетных семей. При этом значительно снизилось число малообеспеченных — с 43 тысяч 636 семей в 2020 году до 25 тысяч 217 семей в 2021.
Сократилось в области число абортов — на 24 процента. Однако стало больше родителей, который отказываются от детей — в 2020 году таких было всего 3, в 2021 — 12. Также выросла и детская смертность — на 10 процентов (91 ребёнок в 2020 году и 100 в 2021).
Всего же за год Михаил Крупин провёл 103 проверки и составил 46 заключений по делам. После отчёта уполномоченный предложил ряд действий для улучшений ситуации с проблемами и защитой прав детей в целом. В первую очередь — разработать «антикризисный план». Одно из предложений — увеличить финансирование на приобретение жилья для многодетных семей, поскольку сейчас предоставляется 1 квартира в год на 15 тысяч 500 семей. Также отметил омбудсмен необходимость вернуть программу «Молодая семья» и перевести школьников на пятидневную учебную неделю.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский детский омбудсмен назвал «горячей» ситуацию с жильём для сирот