Саранск, , 12:26 — REGNUM Представитель Мордовии в Совете Федерации от исполнительной власти Сергей Кисляк задекларировал свыше 6 млн 559 тыс. рублей (на 2 млн меньше, чем годом ранее), его супруга — около 412 тыс. Это следует из опубликованной декларации о доходах за 2021 год.

Деньги © ИА REGNUM

В собственности первого зампреда комитета по международным делам Кисляка — земельный участок (1200 кв. м), дом (212 кв. м), квартира (140 кв. м), гараж (19 кв. м), хозстроение (12 кв. м), автомобиль «ДЖИП Коммандер», в пользовании — земельный участок для размещения гаражей и стоянок (30 кв. м), гараж (30 кв. м). У супруги в пользовании также квартира (140 кв. м).

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Пересевший в сенаторское кресло осенью 2021 года Петр Тултаев (мэр Саранска с 2012 по 2021 годы) в 2021 году заработал около 4,05 млн рублей, супруга — 1,1 млн рублей. Супруга Тултаева владеет земельными участками (975, 1220 и 1000 кв. м), домом (265 кв. м), автомобилем «НИССАН Qashqai». У сенатора в собственности вместе с женой — квартира (92 кв. м), а также в пользовании квартира (115 кв. м).

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