Париж, , 12:25 — REGNUM Проигравшая в первом туре выборов во Франции Валери Пекресс смогла собрать 1,4 млн евро пожертвований для погашения затрат на проведение предвыборной кампании, сообщает Le Figaro.

Валери Пекресс Valeriepecresse.fr

Набрав 4,78% голосов в первом туре, правый кандидат не получила компенсацию, предоставляемую от 5% голосов. Валери Пекресс необходимо собрать 7 млн евро.

Не в состоянии погасить затраты на проведение предвыборной кампании политик обратилась к избирателям с призывом о финансовой помощи.

Сбор пожертвований продлится до 15 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в средствах массовой информации во Франции обсуждают возможное назначение министра труда Элизабет Борн на пост премьер-министра в случае переизбрания Эммануэля Макрона.

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