Париж, 18 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Проигравшая в первом туре выборов во Франции Валери Пекресс смогла собрать 1,4 млн евро пожертвований для погашения затрат на проведение предвыборной кампании, сообщает Le Figaro.

Valeriepecresse.fr Валери Пекресс

Набрав 4,78% голосов в первом туре, правый кандидат не получила компенсацию, предоставляемую от 5% голосов. Валери Пекресс необходимо собрать 7 млн евро.

Будучи не в состоянии погасить затраты на проведение предвыборной кампании, политик обратилась к избирателям с призывом о финансовой помощи.

Сбор пожертвований продлится до 15 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в средствах массовой информации во Франции обсуждают возможное назначение министра труда Элизабет Борн на пост премьер-министра в случае переизбрания Эммануэля Макрона.