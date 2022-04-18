Канберра, , 12:32 — REGNUM 18 апреля в Австралии стартовала очередная неделя предвыборной кампании. Предыдущая для лидера оппозиции Энтони Альбаниза закончилась неудачно, о чем ему поспешили напомнить протестующие, собравшиеся возле места проведения его пресс-конференции в Квинсленде 18 апреля. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

Напомним, что на прошлой неделе Альбаниз не смог назвать ни уровень ключевой ставки, ни уровень безработицы, что полностью омрачило его рабочий предвыборный марафон. Спасать своего лидера пришлось официальному представителю Лейбористкой партии, которая на пресс-конференции назвала конкретные цифры вместо Альбаниза.

18 апреля целый ряд шпаргалок главному лейбористу страны, претендующему занять кресло премьер-министра, написали недовольные протестующие.

«Шпаргалка для Альбаниза: безработица 4%, ключевая ставка 0,1%», — читалось на ватманах.

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