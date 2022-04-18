Уфа, 18 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Помощником главы Башкирии Радия Хабирова стал бывший министр природопользования и экологии региона Урал Искандаров. Об этом 18 апреля сообщил Хабиров на совещании правительства региона в центре управления Башкирией.

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«Это было мое личное приглашение Урала Салаватовича, занять очень важную должность. Он хорошо знает республику, является профессиональным юристом, знает сферу природных ресурсов, поэтому у меня появится сильный и эффективный помощник», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что министром предпринимательства и туризма Башкирии назначен бывший мэр города Сибая Рустем Афзалов.