Воронеж, 18 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Жителя Воронежа, у которого скопилось более 250 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, выявили сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Gibdd.ru Инспектор ГИБДД

21-летний водитель Volkswagen Passat был остановлен сотрудниками городской Госавтоинспекции. При проверке по информационным базам ГИБДД выяснилось, что на автомобиль вынесено свыше 250 административных нарушений в области дорожного движения, так и не оплаченных.

В отношения водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», у него изъяли государственные регистрационные знаки и свидетельство на транспортное средство.

Ранее воронежские полицейские в Подгоренском районе остановили 56-летнего водителя, за которым числилось более 200 неоплаченных штрафов, практически все — за нарушение скоростного режима.